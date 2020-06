La tendresse à l'école de Louis et Zélie 3/4

Au sein de la famille martin, on se disait les choses. le dialogue entre enfants et parents était d'une étonnante liberté que ce soit entre Louis ou Zélie et leurs cinq filles.

La regard que portaient les parents sur leurs enfants était plein de bienveillance. Et ce dialogue enrichissait autant les adultes que les enfants. C'est ce que l'on découvre en ouvrant les lettres de la correspondance familiale. Et contrairement à ce qui a souvent été colporté, Louis comme Zélie se soucièrent chaque jour de la liberté de leurs filles vis à vis de la vocation, en particulier religieuse.