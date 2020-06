La tendresse à l'école de Louis et Zélie 4/5

La tendresse est au fondement de plusieurs qualités d'âme et de vie que Louis et Zélie Martin sûrent mettre en oeuvre au cours de leurs existences. C'est ce que propose de découvrir le parcours osonslatendresse.fr



Savoir traverser les épreuves, et elles fuerent nombreuses dans leurs vies, en fait partie. Ainsi que l'attention aux plus pauvres, en prenant particulièrement soin de ne pas surplomber la personne aidée, mais en se mettant à son niveau. C'est que nous explique le P. Thierry Henault Morel, le recteur du sanctuaire Louis et Zélie Martin d'Alençon.