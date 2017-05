La vie d'aventurier de Charles de Foucauld

Figure du prêtre retiré dans le désert, ami des Touaregs, assassiné en décembre 1916, Charles de Foucauld a été béatifié en 2005 par Benoît XVI. Ce que l'on sait moins de lui, c'est qu'il fut un véritable aventurier, avant et après sa conversion. Alexandre Duyck, grand reporter et journaliste, lui consacre une biographie inattendue, "Charles de Foucauld explorateur" (éd. Paulsen). "Ce qui m'a le plus bouleversé chez lui, c'est une vraie forme d'honnêteté, jusqu'au bout."



"Charles de Foucauld a été aventurier tout au long de sa vie"

explorateur total

De juin 1883 à mai 1884, Charles de Foucauld passa une année à découvrir le Maroc. Une expédition qui lui a vaulu les honneurs de la Société de géographie de Paris. De ce territoire alors très peu exploré par les Européens, interdit aux chrétiens et déconseillé aux Français, il a voulu tout voir et tout comprendre. Sous les traits d'un rabbin, Charles de Foucauld s'est fondu dans la peau d'un explorateur total. Au long des 4.000 kilomètres parcourus, il a étudié la géographie, la topographie, la culture, la langue, etc.

aventurier de la foi

Charles de Foucauld est resté aventurier tout au long de sa vie. On a trop souvent dit de lui qu'il était ermite, c'est nier les relations qu'il a entretenues avec les Touaregs. On lui doit d'ailleurs le seul "Dictionnaire touareg – français".

D'adolescent dépravé et fêtard, ayant rejeté la foi chrétienne vers l'âge de 15 ans, Charles de Foucauld est devenu un assoifé de Dieu. Bouleversé par la piété des musulmans lors de son expédition au Maroc, il a voulu revenir à la foi. "Seigneur si vous existez, faites-vous connaître", a-t-il répété comme un mantra.