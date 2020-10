La Visitation dans le coeur de Louis et Zélie 3/4

L'ordre de la Visitation a profondément marqué les sœurs de la "petite Thérèse", en particulier Marie et Pauline qui y passèrent la majorité de leur scolarité. Leurs parents Louis et Zélie souhaitaient pour leurs filles une éducation non pas fondée sur la contrainte mais sur la bienveillance. Elles y rencontrèrent des figures remarquables qui les ouvrirent aux différentes dimensions de la vie chrétienne, de la liturgie à la mission.