La Visitation dans le coeur de Louis et Zélie 4/4

C'est à la Visitation de Caen que Léonie, la troisième des filles Martin, trouva à vivre sa vocation religieuse. La bien veillance avec laquelle elle y fut accueillie n'est ^pas sans rappeler la pédagogie très positive qui était délivrée au sein du pensionnat de la Visiattion du Mans. Par ailleurs, non seulement Louis et Zélie Martin confièrent l'éducation de leurs filles à l'Ordre de la Visitation, mais elle comme lui furent des lecteurs enthousiastes des deux fondateurs de l'Ordre: Jeanne de Chantal et François de Sales.