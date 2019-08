Prédicateur, éducateur et fondateur de la congrégation de Sainte Croix, le bienheureux Basile Moreau est une personnalité importante de l'église de la Sarthe. Pourtant assez méconnu encore dans le diocèse du Mans, nous vous invitons donc à découvrir sa vie et son oeuvre missionnaire, sur les terres qui l'ont vu naître, comme à l'étranger. Plus de précisions avec le Père John de Riso, recteur du sanctuaire Basile Moreau et curé de la Paroisse Notre-Dame de Sainte-Croix. Il est au micro du Père Gaëtan de Bodard et Antoine Hamerel.