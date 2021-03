Le camp de solidarité Jeunes à Nazareth

Pierre accompagne ce camp solidarité Jeunes à Nazareth ,qui est proposé par l’association « Béthanie-Lumières d’Orient » et les Lazaristes, et concerne des jeunes européens (18-30 ans) et va allier 3 temps principaux.

Temps de fraternité… en allant à la rencontre de la communauté chrétienne dans sa diversité (Franciscains, Clarisses…), en tissant aujourd’hui des liens avec les chrétiens d’Orient pour favoriser des ponts dans le dialogue et l’amitié pour demain.

Temps de solidarité… en se mettant au service de l’hôpital de Nazareth (pour divers travaux d’aménagement et de rénovation ; pour une aide et une présence auprès des personnes malades), et au service des pauvres avec Caritas.

Temps de spiritualité… en vivant l’Eucharistie, des temps d’Adoration, des moments de partage et de prières, et en approfondissant la spiritualité vincentienne dans le cadre du 400ème anniversaire du charisme vincentien.

