Le Carême à l'école de Louis et Zélie

Louis comme Zélie eurent à cœur de vivre pleinement ces quarante jours conduisant à la fête de Pâques, la Résurrection de Jésus. Jeûne, prière, partage furent vécus au sein de la famille, de la paroisse...



... et d'une société qui déjà, au cœur du XIXème siècle, ne vivait pas cette période avec la même intensité. Ce qui conduisit les parents Martin et leurs filles à s'adapter et à devoir discerner l'essentiel de l'accessoire.