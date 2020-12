Le monde de l'orthodoxie - Décembre 2020

La ville de Montpellier possède 3 lieux de culte Orthodoxes Canoniques ou encore en communion, qui vous proposent des offices et des liturgies tout au cours de ce mois de Décembre.



La paroisse orthodoxe Sainte Helene et la sainte croix

Archevêché des Eglises Orthodoxes Russes en Europe Occidentale dans le quartier de Celleneuve, place de l'église, à Montpellier.

La liturgie est célébrée en langue française par le Père René Fouilleul.



Dimanche 3 janvier

10h00 : Lecteur des heures

10h30 : Liturgie



Samedi 9 janvier

18h00 : Vigiles

Dimanche 10 janvier

10h00 : Canon et Laudes

10h30 : Liturgie - Report de la fête de la Sainte Théophanie de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus Christ



Dimanche 17 janvier

10h00 : Lecteur des heures

10h30 : Liturgie



Dimanche 24 janvier

10h00 : Lecteur des heures

10h30 : Liturgie



La Paroisse Orthodoxe Roumaine

Je vous rappelle que la Paroisse Saint André , sous la juridiction de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale s’est établie à l’Eglise Notre Dame de la délivrance 8 rue Jean Casteran à ANIANE.

Pour accéder au programme des offices , je vous recommande d’interroger le site de la Paroisse roumaine Saint André.



La Communauté orthodoxe Russe dédiée à Saint Wladimir.

Sous la juridiction du Patriarcat de Moscou, à l’Eglise Don Bosco , Rue Léon Blum, Montpellier.

Père Georges Egorov, Recteur de la paroisse du Saint Esprit à Perpignan.

La Liturgie sera célébrée le dimanche 10 Janvier à 9h.



L’Eglise Orthodoxe Sainte Philothée d’Athènes

Patriarcat Oecuménique de Constantinople-Métropole Orthodoxe grecque-Métropole de France.

Domaine de Grammont, Montpellier. Dont le recteur est le Père Pierre Kazarian votre serviteur.

la paroisse est francophone et ses offices sont Byzantins .

Les offices se poursuivent avec une capacité réduite de l’église, ce qui nécessite une inscription par le lien :…………

Vous avez aussi la possibilité de téléphoner pour vous inscrire. Le port du masque reste de rigueur.

Dont voici la liste des offices et liturgies du mois de Janvier.



Vendredi 1ier Janvier 2021 : Circoncision de notre Seigneur jésus Christ.



17h.00 Te Deum pour l’année nouvelle



Dimanche 3 Janvier : office anticipé de la THEOPHANIE de Notre Seigneur Jésus Chris

10h Divine Liturgie



Dimanche 17 Janvier : 12ième Dimanche de Luc ( les 10 lépreux) - Saint Antoine le Grand -

10h Divine Liturgie



Dimanche 24 Janvier: 14ième Dimanche de Luc ( L’aveugle de Jéricho)- Sainte Xénia –

10h Divine Liturgie



Dimanche 31 Janvier : 15ième Dimanche de Luc ( Zachée)- Saints anargyres Cyr et Jean

10h Divine Liturgie



Le prêtre est à votre disposition sur rendez-vous pour les confessions, les bénédictions et les offices pour les défunts -

Ainsi que les visites guidées de la Chapelle de Grammont



Une très beau mois de Janvier, belle fête de la Théophanie à vous tous !

Bonne Année 2021

Kronia polla- Sprasnikom- bonne fête



Snovim Goddom- Kali Kronia- Bonne Année