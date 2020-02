Le monde de l'orthodoxie - Février 2020

AGENDA de Mars 2020



La ville de Montpellier possède 3 lieux de culte Orthodoxes Canoniques, qui vous proposent des offices et des liturgies tout au cours de ce mois de Mars.



La paroisse orthodoxe Sainte Helene et la sainte croix

Archevêché des Eglises Orthodoxes Russes en Europe Occidentale dans le quartier de Celleneuve , place de l'église, à Montpellier.

La liturgie est célébrée en langue française par le Père René Fouilleul.





Dimanche 01 mars

10h00 - Lecture des heures

10h30 - Liturgie suivie de l'office du Pardon Dimanche de l'Exil d'Adam - Du Pardon (dernier jour des laitages)



Dimanche 08 mars

10h00 - Lecture des heures

10h30 - Liturgie 1er dimanche du Grand Carême - Du triomphe de l'Orthodoxie



Samedi 14 mars

18h00 - Vigiles

Dimanche 15 mars

10h00 - Canon et fin des matines

10h30 - Liturgie 2ème dimanche du Grand Carême - De Saint Grégoire de Palamas

Agapes partagées - Catéchèse



Dimanche 22 mars

10h00 - Lecture des heures

10h30 - Liturgie 3ème dimanche du Grand Carême - De la Sainte Croix



Mercredi 25 : Annonciation de la Très Sainte Mère Dieu et toujours Vierge Marie (PAS D’OFFICE)



Dimanche 29 mars

10h00 - Lecture des heures

10h30 - Liturgie 4ème dimanche du Grand Carême - De Saint Jean Climaque



La Communauté orthodoxe Russe dédiée à Saint Wladimir.

Sous la juridiction du Patriarcat de Moscou, à l’Eglise Don Bosco, Rue Léon Blum, Montpellier.

Père Georges Egorov, Recteur de la paroisse du Saint Esprit à Perpignan , il célèbrera la divine Liturgie le 22 Mars à 9h.



L’Eglise Orthodoxe Sainte Philothée d’Athènes

Patriarcat Oécuménique de Constantinople-Métropole Orthodoxe grecque-Métropole de France. Domaine de Grammont, Montpellier.

Dont le recteur est le Père Pierre Kazarian votre serviteur. La paroisse est francophone et ses offices sont Byzantins .

Dont voici la liste des offices et liturgies du mois de Mars:

Samedi 29 février : Samedi des Saints Ascètes

16h00 Confessions

17h00 Catéchèse : le Grand Carême de Pâques

18h00 Vêpres

Dimanche 1er mars :

Dimanche de TYROPHAGIE – (Dimanche de l’expulsion d’Adam) ou du Pardon

09h00 Matines

10h00 Divine Liturgie – Mat. 6 : 14-21

12h00 des Vêpres du Pardon (Prière de Saint Ephrem)



Début du Grand Carême

Lundi 2 mars :

19h00 : Grandes Complies avec lecture du Canon de Saint André de Crète



Mardi 3 mars :

19h00 : Grandes Complies avec lecture du Canon de Saint André de Crète



Mercredi 4 mars :

19h00 : Grandes Complies avec lecture du Canon de Saint André de Crète



Jeudi 5 mars :

19h00 : Grandes Complies avec lecture du Canon de Saint André de Crète



Vendredi 6 mars :

19h00 : Acathiste à la Mère de Dieu – 1° stance



Samedi 7 mars : Pas de vêpres ce samedi !

17h00 Projection du film PHILOTHEE - salle Rabelais -Montpellier



Dimanche 8 mars : 1er dimanche de Carême

Dimanche du triomphe de l’Orthodoxie

Rétablissement des Saintes et Vénérables Icônes, dû aux très Saints et Bénis Empereurs de Constantinople Michel et Théodora sa mère, et à Saint Méthode, Patriarche de Constantinople.

9h00 : Matines

10h00 : Divine Liturgie de Saint Basile – Jean 1 : 44-52 - procession des Saintes Icones .



14h00 : Journée Œcuménique : participation à l’atelier « l’Icone d’Elie »

Cathédrale de Maguelone - Domaine de la Maguelone, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone .



Lundi 16 mars :

20h30 : Conférence Eglise Verte par Laura Morosini (cofondatrice de l’Eglise Verte) Villa Maguelone – 31 ter Avenue Saint-Lazare – 34000 Montpellier



Mercredi 18 mars :

19h00 : Liturgie des Présanctifiés



Vendredi 20 mars :

19h00 : Acathiste à la Mère de Dieu – 3° stance



Samedi 21 mars :

17h00 : Office pour les défunts 18h00 : Vêpres



Dimanche 22 mars : 3ème dimanche de Carême

Dimanche de l’Adoration de la Précieuse et Vivifiante Croix de Notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus Christ

9h00 Matines

10h00 : Divine Liturgie de Saint Basile – Marc 8 : 34-91



Mardi 24 mars :

19h00 : Grandes Vêpres de l’Annonciation



Mercredi 25 mars : Fête nationale grecque

Le 25 mars célèbre le début de la guerre d’indépendance grecque. En effet, c’est bien le 25 mars 1821 que les grecs ont commencé leur insurrection contre l’empire ottoman, qui occupait le pays depuis 400 ans.

17h00 : Office d’action de Grâce pour la Fête Nationale Grecque.



Mercredi 25 Mars : Annonciation de la Très Sainte Mère Dieu et toujours Vierge Marie

18h00 : Matines

19h00 : Divine Liturgie de Saint Jean Chrysostome – Luc 1 : 24-38



Vendredi 27 Mars :

19h00 : Acathiste à la Mère de Dieu- 4° stance



Samedi 28 Mars :

17h. Office pour les Défunts 18h. Vêpres



Dimanche 29 Mars : 4° Dimanche de Carême

Dimanche de Saint Jean Climaque

9h00 : Matines

10h00 : Divine Liturgie de Saint Basile – Marc 9 : 17-31

Sont organisées des visites guidées de la chapelle de Grammont chaque samedi du mois (à l’exception du second) de 14h a 16h. ou sur RV –

Kronia polla- Sprasnikom- bonne fête