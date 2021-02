Le monde de l'orthodoxie - Février 2021

Le pré-carême qu’entame l’église orthodoxe s’inscrit dans une période appelée le Triode de Carême, nous verrons avec précision et comparaison cette période commune aux églises chrétiennes.

En 1993 / 1994, Mme Marie-Hélène Congourdeau fit paraitre un article intitulé : La maladie, la peur et la raison. Nous entendrons la seconde et dernière partie de la lecture afin d’en montrer la similitude avec la période épidémique que nous traversons actuellement.