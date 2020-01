Le monde de l'orthodoxie - Janvier 2020

AGENDA de Février 2020



La ville de Montpellier possède 3 lieux de culte Orthodoxes Canoniques, qui vous proposent des offices et des liturgies tout au cours de ce mois de Février.



La paroisse orthodoxe Sainte Helene et la sainte croix

Archevêché des Eglises Orthodoxes Russes en Europe Occidentale dans le quartier de Celleneuve , place de l'église, à Montpellier.

La liturgie est célébrée en langue française par le Père René Fouilleul.



Dimanche 02 février

10h00 - Canon et fin des matines

10h30 - Liturgie Présentation au temple de Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ



Dimanche 09 février

10h00 - Lecture des heures

10h30 - Liturgie Dimanche du Pharisien et du Publicain



Samedi 15 février

18h00 - Vigiles

Dimanche 16 février

10h00 - Canon et fin des matines

10h30 - Liturgie Dimanche du fils Prodigue

Agapes partagées - Échanges paroissiales



Dimanche 23 février

10h00 - Lecture des heures

10h30 - Liturgie Dimanche du jugement dernier- (dernier jour de viande)



La Communauté orthodoxe Russe dédiée à Saint Wladimir.

Sous la juridiction du Patriarcat de Moscou, à l’Eglise Don Bosco, Rue Léon Blum, Montpellier.

Père Georges Egorov, Recteur de la paroisse du Saint Esprit à Perpignan , il célèbrera la divine Liturgie le …à…



L’Eglise Orthodoxe Sainte Philothée d’Athènes

Patriarcat Oécuménique de Constantinople-Métropole Orthodoxe grecque-Métropole de France. Domaine de Grammont, Montpellier.

Dont le recteur est le Père Pierre Kazarian votre serviteur. la paroisse est francophone et ses offices sont Byzantins .

Dont voici la liste des offices et liturgies du mois de Février :



Samedi 1° Février :

16h Petite Bénédiction des eaux

17h Office pour les défunts

18h Vêpres de la Sainte Rencontre de Notre Seigneur Jésus Christ.

Dimanche 2 Février:

SAINTE RENCONTRE DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST(Chandeleur ou Hypapante ou présentation au Temple.)

9h Matines 10h Divine Liturgie

Samedi 15 Février :

16h Confessions

17h Catéchèse : iconographie de l’Enfant prodigue.

18h Vêpres.

Dimanche 16 Février :

-Dimanche de l’enfant prodigue-

Fête anticipée de la Paroisse Sainte Philothée d’Athènes

9h Matines – 10h Divine Liturgie – célébrée par Monseigneur Maximos de ….. ( Evêque Auxiliaire de la métropole et Vicaire général)



Samedi 22 février :

-Samedi des défunts-

16h Confessions

17h Office pour les défunts

18h Vêpres

Dimanche 23 Février :

-Dimanche du Carnaval ( APOCREO)-

9h Matines – 10h Divine Liturgie

Semaine de la TYROPHAGIE (tous les jours de cette semaine, abstinence de viande seulement)

Samedi 29 Février :

-Samedi des Saints Ascètes-

16h Confessions

17h Catéchèse : le Carême de Pâque.

Dimanche 1° Mars :

-Dimanche de la TYROPHAGIE ou du PARDON-

9h Matines - 10h Divine Liturgie

12h Vêpres du Pardon



Sont organisées des visites guidées de la chapelle de Grammont chaque samedi du mois (à l’exception du second) de 14h a 16h. ou sur RV –

Kronia polla- Sprasnikom- bonne fête