Le monde de l'orthodoxie - Janvier 2021

En première partie, écoutons la déclaration du patriarche oecuménique Bartholomew concernant la pandémie, les mesures de protection et la vaccination.

En deuxième partie, est exposé le problème de démographie de la communauté grecque orthodoxe d'Istanbul.

En troisième partie, le père Kazarian nous propose un extrait d'un article de Mme Marie-Hélène Congourdeau, chargée de recherche au CNRS, spécialiste de l'Histoire de Byzance (histoire religieuse et histoire de la médecine) paru en 1993/1994 intitulé "La maladie, la peur et la raison" pour en montrer la similitude avec la période épidémique que nous traversons (partie 1/2).