Le monde de l'orthodoxie - juin 2019

AGENDA Juillet-Aout et Septembre 2019



La ville de Montpellier possède 3 lieux de culte Orthodoxes Canoniques, qui vous proposent des offices et des liturgies tout au cours de cette saison d’été.



La paroisse orthodoxe Sainte Helene et la sainte croix

Archevêché des Eglises Orthodoxes Russes en Europe Occidentale dans le quartier de Celleneuve, place de l'église, à Montpellier.

La liturgie est célébrée en langue française par le Père René Fouilleul.



JUILLET



Dimanche 07 juillet

10h00 - Canon et Laudes

10h30 - Liturgie



Dimanche 14 juillet

10h00 - Canon et Laudes

10h30 - Liturgie



Il n’y a pas d’offices à l’Eglise Sainte Croix pendant le mois d’AOUT.

La fête de la dormition de la Très Sainte Mère de Dieu et Toujours Vierge Marie sera célébrée le 15 août au village de Fenouillet, dans le Gard, entre Pont d’Hérault et Valleraugue



SEPTEMBRE



Dimanche 01 septembre

10h00 - Canon et Laudes

10h30 - Liturgie Nouvel an Ecclésial



Dimanche 08 septembre

10h00 - Canon et Laudes

10h30 - Liturgie Nativité de la Très Sainte Mère de Dieu



Samedi 14 septembre

18h00 - Vigiles

Dimanche 15 septembre

10h00 - Canon et Laudes

10h30 - Liturgie Dimanche de l'exaltation de la Croix

Fête paroissiale - Agapes partagées



La Paroisse Orthodoxe Roumaine

Je vous rappelle que la Paroisse Saint André , sous la juridiction de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale s’est établie à l’Eglise Notre Dame de la délivrance 8 rue Jean Casteran à ANIANE.

La Communauté orthodoxe Russe dédiée à Saint Wladimir.

sous la juridiction du Patriarcat de Moscou, à l’Eglise Don Bosco , Rue Léon Blum, Montpellier.

Père Georges Egorov, Recteur de la paroisse du Saint Esprit à Perpignan. La prochaine Divine Liturgie aura lieu au mois d’Octobre.



L’Eglise Orthodoxe Sainte Philothée d’Athènes

Patriarcat Oecuménique de Constantinople-Métropole Orthodoxe grecque-Métropole de France. Domaine de Grammont, Montpellier. Dont le recteur est le Père Pierre Kazarian votre serviteur, la paroisse est francophone et ses offices sont Byzantins .

Dont voici la liste des offices et liturgies de cet été !



JUILLET 2019



Samedi 6 Juillet

16h Bénédiction des eaux

17h Office pour les défunts

18h Vêpres



Dimanche 7 Juillet -3° Dimanche après la Pentecôte - Commémoration des Saints locaux-

9h Matines

10h Divine Liturgie



15h-Ordination Mgr Alain Guellec à la Cathédrale Saint-Pierre de Montpellier Place Saint-Pierre, Montpellier, 34000, France

A qui la Paroisse sainte Philothée d’Athènes adresse tous ses Vœux !



Vendredi 26 Juillet –(office anticipé)-

18h Acathiste à Saint Panteleïmon

19h Office des huiles



Pas de Vêpres le Samedi 27 Juillet !



Dimanche 28 Juillet – 6° Dimanche après la pentecôte -

9h Matines

10h Divine Liturgie



AOUT 2019

1° AOUT début du Carême de la Dormition



Samedi 3 Aout

16h Bénédiction des eaux

17h Office pour les défunts

18h Vêpres



Dimanche 4 Aout -7° Dimanche après la Pentecôte- Les 7 Dormants d’Ephèse –

9h Matines

10h Divine Liturgie



Lundi 5 Aout -17h Catéchèse – l’icône de la Transfiguration –

18h Vêpres



Mardi 6 Aout – fête de la TRANSFIGURATION -

18h Matines

19h Divine Liturgie suivie de la BÉNÉDICTION DES GRAPPES DE RAISIN .



Vendredi 9 Aout

19h Acathiste à Saint Matthias



Mercredi 14 Aout -La grande fête de l’été, la Pâque d’été, ou dormition de la Theotokos

17h Catéchèse – Icône de la Dormition -

18h Vêpres de la Dormition



suivies de la procession de l’Epitaphios de la Theotokos.



Jeudi 15 Aout – Dormition de la Théotokos - et fin de l’année Ecclésiale.

9h Matines

10h Divine Liturgie



suivie de la BÉNÉDICTION DES HERBES FINES, POTAGÈRES ET MÉDICINALES, DES LÉGUMES ET DES FRUITS NOUVEAUX

Il est organisée à cette occasion une foire au livre sur le parvis de l’église .



Samedi 31 Aout

16h Confessions

17h Office pour les défunts

18h Vêpres du nouvel an ecclésiastique.



Suivies de la Bénédiction de la Création sur le parvis de l’église (n’hésitez pas à amener animaux et plantes !)



SEPTEMBRE 2019



Dimanche 1° Septembre – 11° Dimanche après la Pentecôte –

-Nouvel An Ecclésiastique ( ou indiction)- 30° Anniversaire de la Paroisse Sainte Philothée d’Athènes

9h Matines

10h Divine Liturgie ainsi q’un Office d’action de Grâce.



Suivis de la Kermesse annuelle qui se tiendra dans la salle de réception de la mairie, votre inscription ainsi que votre participation seront les bienvenues !

(Nous profiterons de cet évènement pour vous informer de l’organisation de la catéchèse pour les enfants qui aura lieu chaque premier dimanche du mois après la liturgie et sera animée par Katia , notre paroissienne.)



Vendredi 13 Septembre

18h Vêpres - Exaltation universelle de la vénérable et vivifiante croix

Samedi 14 Septembre

9h Matines & Liturgie Exaltation universelle de la vénérable et vivifiante croix

16h Confessions

17h Catéchèse

18h Vêpres

Dimanche 15 Septembre

9h Matines & Liturgie -Dimanche après la Croix- 13° Dimanche après la Pentecôte



Samedi 21 Septembre

16h Confessions

17h Catéchèse

18h Vêpres

Dimanche 22 Septembre

Matines & Liturgie 14° dimanche de Pentecôte



Samedi 28 Septembre

16h Confessions

17h Catéchèse

18h Vêpres

Dimanche 29 Septembre

Matines & Liturgie 15° Dimanche après la Pentecôte



Sont organisées des visites guidées de la chapelle de Grammont chaque samedi du mois de 14h a 16h. ou sur RV –à l’exception du second samedi du mois.



Kronia polla- Sprasnikom- bonne fête

Une très belle saison d’été à vous tous !