Le monde de l'orthodoxie - Octobre 2020

AGENDA Octobre 2020



La ville de Montpellier possède 3 lieux de culte Orthodoxes Canoniques ou encore en communion, qui vous proposent des offices et des liturgies tout au cours de ce mois d’Octobre.



La paroisse orthodoxe Sainte Helene et la sainte croix

Archevêché des Eglises Orthodoxes Russes en Europe Occidentale dans le quartier de Celleneuve, place de l'église, à Montpellier. La liturgie est célébrée en langue française par le Père René Fouilleul.

Dimanche 4 octobre

10h00 - Lecture des heures

10h30 - Liturgie



Dimanche 11 octobre

10h00 - Lecture des heures

10h30 - Liturgie Dimanche des Pères du VIIème concile œcuménique



Samedi 17 octobre

18h00 - Vigiles

Dimanche 18 octobre

10h00 - Canon et Laudes

10h30 - Liturgie

Agapes partagée





La Paroisse Orthodoxe Roumaine

Je vous rappelle que la Paroisse Saint André , sous la juridiction de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale s’est établie à l’Eglise Notre Dame de la délivrance 8 rue Jean Casteran à ANIANE.

Pour accéder au programme des offices , je vous recommande d’interroger le site de la Paroisse roumaine Saint André.



La Communauté orthodoxe Russe dédiée à Saint Wladimir.

Sous la juridiction du Patriarcat de Moscou, à l’Eglise Don Bosco , Rue Léon Blum, Montpellier.

Père Georges Egorov, Recteur de la paroisse du Saint Esprit à Perpignan.

La prochaine Divine Liturgie aura lieu le dimanche 4 Octobre à 8h45.



L’Eglise Orthodoxe Sainte Philothée d’Athènes

Patriarcat Oecuménique de Constantinople-Métropole Orthodoxe grecque-Métropole de France.

Domaine de Grammont, Montpellier.

Dont le recteur est le Père Pierre Kazarian votre serviteur.

la paroisse est francophone et ses offices sont Byzantins .

Les offices se poursuivent avec une capacité réduite de l’église, ce qui nécessite une inscription par le lien : https://doodle.com/poll/888eyby6zxzyf9sc

Vous avez aussi la possibilité de téléphoner pour vous inscrire. Le port du masque reste de rigueur.

Dont voici la liste des offices et liturgies du mois d’Octobre.

Jeudi 1° Octobre 2020 : Protection de la Très Sainte mère de Dieu.

18h. PARACLISIS à la Mère de Dieu



Dimanche 4 Octobre : 2ième Dimanche de LUC

Saint Hiérothée ev.d’Athènes, Saint Amoun de Nitrie

9h Matines-10h Divine Liturgie

Journée Eglise Verte Hérault du 04/10/2020

Célébration œcuménique - 19h00 église Sainte-Thérèse



Samedi 17 Octobre :

16h à 18h Catéchèse pour adulte : ouverte à tous les chrétiens désirant découvrir les ressources de l’Orthodoxie.

Une inscription préalable est nécessaire et une participation reste à votre discrétion.

18h Vêpres

Dimanche 18 Octobre : 3Ième Dimanche de LUC

Saint Apôtre et évangéliste Luc, Saint Julien Sabas

9h Matines-10h Divine Liturgie



Dimanche 25 Octobre : 6Ième Dimanche de LUC

Saints Martyrs Marcien et Martyrius, Sainte Tabitha, Saints Crépin et Crépinien de Soissons.

9h Matines-10h Divine Liturgie

12h . Assemblée générale de l’association cultuelle Sainte Philothée d’Athènes.

14h Acathiste à Saint Dimitrios



- Le prêtre est à votre disposition sur rendez-vous pour les confessions,

les bénédictions et les offices pour les défunts -

Ainsi que les visites guidées de la Chapelle de Grammont



Kronia polla- Sprasnikom- bonne fête

Une très beau mois d’octobre à vous tous !