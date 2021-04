Le pavillon de Louis Martin 1/2

C'est une petite tour hexagonale, sur deux étages, que Louis a acheté un an avant son mariage. Modeste, avec son petit jardin, ce lieu devint un âvre de paix pour toute la famille.



Le père de Sainte Thérèse aimait s'y retrouver avant d'aller pêcher le long de la Sarthe toute proche. Il y venait lire et prier régulièrement. Mais loin de le conserver pour son usage propre, il l'ouvrit à ses filles et son épouse.