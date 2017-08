Le retour des religions dans les médias, le regard de Jacques Duquesne

Du mercredi 25 au vendredi 27 janvier 2017, 200 journalistes se retrouvent en colloque à Annecy, sur le thème "Les religions font la Une". Les Journées François de Sales, un rendez-vous annuel pour permettre aux journalistes des médias catholiques de réfléchir ensemble à l'exercice de leur métier. Comment l'information religieuse a-t-elle évolué? Comment parler de religion dans les médias? Jacques Duquesne est un interlocuteur privilégié sur le sujet. En novembre 2016, il a publié "Histoires vraies" (éd. Albin Michel) où il raconte 60 années de journalisme.



60 ans de journalisme

« J’ai toujours voulu être journaliste. Non pour dire ce qu’il fallait penser. Mais pour raconter ce qui se passait et expliquer. » C'est pendant l'occupation, à Dunkerque, que le jeune Jacques Duquesne a voulu devenir journaliste. Au sein du mouvement Cœurs vaillants, âmes vaillantes, il lisait Le Journal de Tintin. En 1944, il avait 14 ans, et son père était loin: pour le tenir informé de ce qu'il se passait, il tenait pour lui un journal, son premier journal. "Je suis le dernier survivant des journalistes fondateurs du Point", dit Jacques Duquesne. L'écrivain, auteur de plusieurs essais, est aussi passé par La Croix, Panorama, L'Express.



L'information religieuse

Jacques Duquesne se souvient: "L'ouverture du concile Vatican II, ça faisait les 'Cinq colonnes à la une' de France Soir". Selon lui, être journaliste spécialiste des questions religieuses est un métier à part. "Il y avait des gens à l'époque qui ne faisaient que cela, à Paris Match, au Monde, à La Croix bien entendu." Aujourd'hui, le sujet des religions revient dans les médias, avec cette différence que les journalistes ont à se former non seulement sur le catholicisme et le christianisme mais aussi sur l'islam et les autres religions.

entretien réalisé en janvier 2017