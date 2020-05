Le sanctuaire d'Alençon : confiné mais pas coulé...

Après deux mois au cours desquels seule la chapelle de la rue St Blaise était ouverte au public, l'équipe du sanctuaire Louis et Zélie Martin reprend progressivement une activité d'accueil. La part missionnaire du sanctuaire ne s'est jamais vraiment arrêtée, bien au contraire. Concentrée sur les résaeux sociaux et dans les médias, elle a pû promouvoir ces deux figures de sainteté que sont les parents de la "petite Thérèse". Pourtant, le jeune sanctuaire sort de la crise financièrement affaibli et espère que le déconfinment annoncé lui apporte un peu d'air... et des pélerins.