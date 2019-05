Le sanctuaire des époux Martin accueille un nouveau recteur

Le P. Thierry Henault-Morel connait bien, et Alençon, et le sanctuaire, pour y avoir été curé et recteur il y a une dizaine d'années. Fin connaisseur de Louis et de Zélie Martin, il aura comme mission de conduire le développement d'un petit sanctuaire qui attire de plus en plus de fidèles, séduits par la figure des parents de Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus.