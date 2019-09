"Le sanctuaire est celui de toutes les familles dans la joie ou en souffrance"

Retour cette semaine dans Louis et Zélie sur l'actualité estivale du sanctuaire des époux Martin à Alençon. Avec notamment une très riche semaine au coeur du mois d'aout pour accueillir les mères seules avec leurs enfants. L'occasion pour elles de souffler, de renouer avec le Christ et de découvrir plus profondément ces deux figures de sainteté que sont Louis et Zélie, les parents de la "petite Thérèse".