Le voyage initiatique à Rome de Thérèse et Louis 3/5

Ce voyage de 1887 pour gagner le Vatican et convaincre Léon XIII d'accorder une dérogation à Thérèse d'entrer au Carmel fut l'occasion pour elle de découvrir l'Italie et notemment Lorette dans les Marches.



Dans la santa casa, qui selon la tradition serait la maison dans laquelle le Christ aurait vécu avec Marie et Joseph, Thérèse et sa grande soeur Céline assitent à la messe. Auparavant, les deux soeurs Martin et leur père Louis purent faire halte à Mailan, Vensie, Padoue et Bologne, lieu d'une aventure peu commune pour la "petite Thérèse"...