Le voyage initiatique à Rome de Thérèse et Louis 4/5

Après plusieurs jours de voyage en train, c'est enfin l'arrivée à Rome pour Louis Martin et ses filles, Ste Thérèse et Céline. L'objectif se précise: obtenir du Pape la possibilité d'entrée au Carmel à 15 ans.



Mais avant cette entrevue attendue, Louis et ses filles visitent la ville éternelle pendant près d'une semaine. Ils découvrent en particulier la Rome antique et les vestiges des premières communautés chrétiennes. C'est là que Thérèse se lie d'amitié sprituelle avec Ste Cécile, la jeune martyre romaine, patronne des musiciens.