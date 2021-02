Le voyage initiatique à Rome de Thérèse et Louis 5/5

Si Thérèse et son père quittent le Vatican partagé entre déception et espérance, les jours qui vont suivre l'entrevue avec Léon XIII s'avèrereront décisifs.



Progressivement, l'entrée de la jeune fille au Carmel de Lisieux dès 15 ans sera de plus en plus probable. Le vicaire-général du diocèse de bayeux qui conduit le péleriange normand en Italie se laisse en effet convaincre de la pureté de la vocation de Ste Thérèse.