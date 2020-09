Léonie ou la grace malgré la fragilité 1/3

La troisième fille des époux Martin eut une enfance profondément marquée par la fragilité. Pauvreté intellectuelle et caractère difficile, elle donna beaucoup d'inquiétude à sa mère, Zélie.



Pourtant, elle comme Louis placèrent leur éducation sous le signe de l'espérance. Et à la fin de sa vie, Zélie eut la joie de voir sa fille Léonie, "la pauvre Léonie, s'ouvrir et s'épanouir.