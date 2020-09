Léonie ou la grace malgré la fragilité 2/3

Léonie Martin présente un parcours paradoxale. Enfant au caractère compliqué, source de beaucoup d'inquiétudes pour ses parents, les saints Louis et Zélie Martin, elle finira par s'épanouir et donner le meilleur d'elle-même à force de prières portées par sa mère et sa tante, mais aussi grace à une persévérance exceptionnelle. Cette ouverture se fit à l'occasion du décès de sa tante Sœur Marie Dositée, puis la mort de sa mère, Zélie.