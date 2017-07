Les BD de Brunor pour penser l'existence de Dieu

"Les sciences ne peuvent pas juger une religion, ou une philosophie, elles en sont incapables, elles sont sur un autre plan. Mais elle peuvent juger si les descriptions, les représentations du monde de cette philosophie ou de cette religion sont vraies ou fauses." Dans le dernier opus de sa série de bandes-dessinées, "Les Indices pensables", Brunor questionne la création, le péché, le pardon. Parce que "la foi n'a rien à perdre, bien au contraire, à être confrontée à la science et au réel."



"Si la foi chrétienne est vraie, elle n'a rien à perdre à une confrontation"

des enquêtes philosophiques et religieuses

Ses BD philosophiques et religieuses portent un regard amusé et pédagogique sur les grandes questions de l'existence. Dans "Les Jours effacés" (éd. Brunor), le 7è volume de la série, l'auteur part à la recherche d'indices pour nous aider à penser l'existence de Dieu. Brunor, de son vrai nom Bruno Rabourdin, n'en est pas à ses premiers ouvrages de spiritualité, il a déjà publié un grand nombre de BD biographiques sur Jésus, sainte Bernadette ou saint Vincent-de-Paul.

Brunor ne prétend nullement remettre en cause des points de théologie mais "enquêter" sur des représentations du monde que nous avons héritées des sciences, des religions ou des philosophies. Par exemple, "les Hébreux étaient les seuls à dire que le soleil n'est pas éternel". 2.500 ans plus tard, la science a prouvé qu'ils avaient raison.



La science est un outil

Brunor édite lui-même la série de BD "Les Indices pensables", où il décrypte les liens entre la science et la foi, l'histoire et la religion, la pensée et la croyance. L'objectif de la série est de "prendre au sérieux les questions des jeunes." Sa démarche emprunte à l'enquête scientifique, il invite parfois l'auteur à vérifer par lui-même ce que le scénariste écrit.

Pour lui, une certitude cependant: les sciences ne sont que des "outils" ou plutôt "des lunettes pour voir le monde". Parfois, elles aident à y voir plus clair, mais souvent elles sont une façon de lire l'univers. L'objet d'étude de Brunor, on l'aura compris, ce sont nos paradigmes, c'est-à-dire nos représentations du monde, qu'il questionne à la lumière de la Bible. "Si la foi chrétienne est vraie elle n'a rien à perdre à une confrontation."

Illustrateur scénariste, Brunor a travaillé à Tintin Reporter, avant de devenir illustrateur indépendant pour la presse et l'édition. Il est l'auteur de "www.Jésus qui ?" (éd. Cerf, 2004), "Bernadette, affaire non classée" (éd. Mame-Edifa, 2007) ou "Monsieur Vincent, la vie à sauver" (éd. Mame-Edifa, 2010).

Émission enregistrée en octobre 2016