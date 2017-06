Les bÃ©nÃ©dictines de Notre-Dame du Calvaire, 400 ans de priÃ¨re pour le monde

Ce sont elles qui fabriquent la fameuse "Eau d'émeraude", rendue célèbre par Madame de Sévigné. Les bénédictines du monastère de Bouzy-la-Forêt appartiennent à la congrégation Notre-Dame du Calvaire, qui fête ses 400 ans en 2017. Être religieuse au XXIè siècle, à quoi ça sert? "Notre monde actuel a vraiment besoin de prière", répond Sr. Anne, devant le nombre grandissant d'intentions de prière qu'elle et ses sœurs reçoivent.



400 ans d'histoire, un charisme

Réparties dans quatre monastères, les bénédictines de Notre-Dame du Calvaire sont notamment présentes à Jérusalem depuis 1896. Sur le Mont des Oliviers, plus exactement. Et à Bouzy-la-Forêt, elles sont les gardiennes des reliques de saint Benoît. Le charisme de la communauté est de prier pour l'unité des chrétiens et "le maintien d’une présence chrétienne en Terre sainte pour la Paix du monde et l'annonce de l'Evangile".

Si le monastère du Loiret frappe par la modernité du bâtiment, la congrégation fondée en 1617 est riche de 400 ans d'histoire. Le 25 octobre 2017, les religieuse fêteront leur anniversaire par une journée festive.



Vie de prière et de travail selon la règle de saint Benoît

À Bouzy-la-Forêt, elles sont 14 moniales de 94 à 50 ans, à vivre selon la règle de saint Benoît, en menant une vie de prière et de travail. Dans leur atelier, situé en pleine campagne, elles fabriquent l'Eau d'émeraude, leur produit phare. Une lotion pour la peau et l'hygiène bucale, que l'on utilise en réalité pour de nombreux usages.