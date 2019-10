Les familles se ressourcent auprès de Louis et Zélie

Ce week-end, les 26 et 27 octobre, le sanctuaire d'Alençon accueillait la Fête des familles. Plus de 200 personnes - parents et enfants- se sont retrouvés autour des figures de Louis et Zélie Martin, les saints parents de la petite Thérèse. Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges a développé plusieurs enseignements sur le thème: "Familles, vous êtes le sel de la terre, al lumière du monde".