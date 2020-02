Les films Enfants Non-Admis, en Belgique, c'est fini !

Depuis le 8 janvier dernier, au cinéma, en Belgique, il n'y a plus de films catégorisés Enfants Non-Admis. Une nouvelle signalétique a été mise en place et elle est seulement d'ordre consultatif. S'agit-il d'une sage décision pour les amateurs de cinéma, qu'ils ss'agisse des enfants ou de leurs parents ? Elements de réponse avec Bernard Hennebert, écrivain et journaliste, coordinateur du site Consoloisirs.be et administrateur de la L.U.C., la Ligue des Usagers Culturels, un organisme qui s'est donné pour mission de soutenir et de développer les droits des usagers dans le domaine culturel.