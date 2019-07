Les mains du miracle (pages 251 à 269)

Hitler souffre de paralysie syphilitique progressive. Kersten ne peut pas le soigner mais une longue et véritable discussion eût lieu entre Kersten et Himmler...Enfin, Kersten veut essayer que Himmler n'affâme les pays Bas, la Belgique et la France, par un râchat systématique par l'Allemagne des denrées du marché noir.