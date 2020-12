Les martyrs de Lyon

Vérité ou légende ou plutôt vérité ET légende ? Nous sommes au IIème siècle, dans la capitale des Gaules. Là, alors que les chrétiens ne sont encore considérés par l'empire romain, que comme des fauteurs de troubles, plusieurs dizaines d'entre eux seront torturés et tués, parmi lesquels Blandine de Lyon devenue Sainte-Blandine. Aujourd'hui, Marie-Thérèse Corbillon et Marie-Odile Janier nous raconte cet épisode encore mal connu.