Les Martyrs du Vietnam (du XVIe siècle à nos jours) 1/4 : Les premières missions aux XVI-XVIIe siècle avec le Père de Rhodes

Le 19 juin 2018 ouvrait, pour les catholiques vietnamiens, une année jubilaire afin de marquer le trentième anniversaire de la canonisation des 117 martyrs du Vietnam, le 19 juin 1988 à Rome par saint Jean-Paul II. Près de 20 000 catholiques de l’archidiocèse de Hanoï, par une chaleur écrasante, ont participé à la messe anniversaire organisée au centre de pèlerinage de So Kien, dans la province de Ha Nam, en présence de 13 évêques et de 300 prêtres. Ce centre de pèlerinage comprend notamment la basilique mineure de l’Immaculée Conception de Marie, construite il y a 135 ans. Richement décoré, ce centre abrite les reliques de beaucoup de martyrs, ainsi que des cordes, chaînes et piloris qui ont été utilisés pour les torturer. Dans ce 1er épisode de votre nouvelle émission Pèlerins de Dieu, nous vous proposons de découvrir la longue histoire des martyrs du Vietnam, en remontant aux origines de l’évangélisation de la péninsule indochinoise aux XVIe et XVIIe siècle. Revivez avec nous la vie de ses missionnaires intrépides et zélés. Certains ont offert leur vie par amour de Jésus-Christ en acceptant le martyr.

Bibliographie : - OURY (Dom Guy-Marie), Le Vietnam des martyrs et des saints, Le Sarment Fayard, 1988. - GUENNOU (père Jean, MEP), «Théophane Venard » dans Dictionnaire des saints et de la sainteté, Paris, Hachette, t. 10, p. 22-26.