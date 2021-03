Les Martyrs du Vietnam (du XVIe siècle à nos jours) 4/4 : saint Théophane Vénard et les massacres de 1848-1862

Evangélisé dès le XVIe siècle par des Franciscains puis par des Jésuites, le Vietnam a connu de très violentes persécutions antichrétiennes sous l’empereur Minh Mang (1820-1841). La société des Missions étrangères de Paris conserve les reliques de plusieurs de ses prêtres, morts en Indochine comme saint Joseph Marchand qui a subi héroïquement le supplice des 100 plaies. Mais le martyr le plus populaire du XIXe siècle est saint Jean-Théophane Vénard mort décapité à Hanoï le 2 février 1861. Canonisé en 1988, il doit cette notoriété à son talent d’épistolier, à la jeunesse de son caractère, à sa gaieté, ou du moins sa sérénité, au milieu des dangers le plus graves et devant la mort. Dans ce 4ème et dernier épisode de votre feuilleton spirituel Les Pèlerins de Dieu à la mémoire des martyrs du Vietnam, nous vous invitons à assister aux derniers grands massacres du milieu du XIXe siècle où se détache la belle figure de saint Jean-Théophane Vénard.

