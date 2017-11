Les personnes fragiles? "J'en fais partie" dit Philippe Roudaut, directeur de l'Arche à Brest

Quand il repense à son parcours, Philippe Roudaut se rend compte que "c'était inscrit". Cet éducateur spécialisé travaille pour la communauté de l'Arche depuis 2009. Et à tout juste 40 ans, il est depuis peu responsable de la communauté de Brest. Elle accompagne 18 personnes en situation de handicap de 20 à 62 ans et se prépare à accueillir 10 nouveaux résidents en janvier 2018. Avec conviction et humilité, Philippe Roudaut partage sa vision de la fragilité.



"Les personnes plus fragiles, j'en fais partie d'une certaine manière, ça me donne une sensibilité, une tendresse, une attention à leur égard"

On est tous des personnes fragiles

"Dans ma tête il y avait le désir de faire un travail hors les murs". L'envie de travailler dans l'horticulture avec très tôt la prise conscience d'une fibre sociale. Philippe Roudaut n'a pas vécu sa scolarité comme "un long fleuve tranquille", des années de "dernier de la classe" où on a "du mal à s'intégrer". Son arrivée dans une classe de "rattrapage" lui a permis de côtoyer des personnes en difficulté, "plus fragiles". Des rencontres qui ont aiguisé chez lui une attention particulière à l'autre et à soi : "Les personnes plus fragiles, j'en fais partie d'une certaine manière, ça me donne une sensibilité, une tendresse, une attention à leur égard."

La réciprocité au cœur de l'accompagnement des personnes handicapées

C'est d'avoir entendu un jour Jean Vanier sur le parvis de Notre-Dame, alors qu'il passait pas là, qui a changé quelque chose en lui. Lui qui se préparait à devenir éducateur spécialisé avait déjà entendu parler des communautés de l'Arche, mais ce jour-là le déclic s'est fait. Jusqu'à présent il "[souffait] d'un manque de réciprocité entre les personnes accompagnées et les éducateurs". Jean Vanier était là qui parlait des pauvres, "de cette tendresse". De ce lien "naturel" entre les uns et les autres, "on a besoin de se connaître".

Les communautés de l'Arche et la spirituatlité de Jean Vanier

Réparties partout en France, les 35 commmunautés de l'Arche sont des lieux où vivent ensemble des personnes en situation de handicap et ceux qui les accompagnent. Une vie partagée dans la réciprocité qui fait la spécificité de l'association. Depuis 1964 ses membres se nourrissent de la spiritualité de son fondateur, Jean Vanier, dont la vision peut se résumer ainsi: "De quoi avons-nous le plus besoin au monde ? Ce n’est pas d’être normal, mais d’être aimé et que quelqu’un croie en nous…"