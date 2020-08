Les plus pauvres, missionnaires de l'amour

Depuis 40 ans, dans le diocèse de Versailles, des équipes fraternelles réunissent autour de la parole de Dieu des personnes qui connaissent la précarité et d’autres qui les rejoignent. En 2010 lors d’un synode diocésain, Mgr Aumônier, l’évêque de Versailles, a invité chaque paroisse à mettre en place et à développer ces équipes fraternelles. On en compte aujourd’hui une trentaine, qui se réunissent une fois par mois autour de la parole de Dieu et du partage d’un repas.

"Vous avez dit fragile ?" "a posé son studio à Plaisir, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Versailles, pour une émission à laquelle participent des membres de quelques-unes des équipes fraternelles des alentours. Ils témoignent de ce qu’ils vivent au sein de ces groupes, de ce que cela produit dans leur vie et réfléchissent à l’articulation entre charité et mission. Car c’est le thème de la démarche engagée en 2019 par Mgr Eric Aumônier, l’évêque de Versailles, autour de la conviction suivante : "Le service concret de la vie de notre prochain ne peut jamais être séparé de l’annonce de l’Evangile".

Parmi les catholiques du diocèse de Versailles, nombreux sont ceux qui sont engagés, soit dans la mission, soit dans le service. Mais il y a, selon l’évêque, un vrai défi à rapprocher ces deux enjeux et à les vivre ensemble, le tout pour un diocèse plus joyeux. Ce défi concerne tout les catholiques du diocèse, y compris ceux des équipes fraternelles. Et même si ailleurs, les choses ne sont pas dites de la même manière, ce défi se pose à tout chrétien. Ces témoignages peuvent donc nourrir et inspirer chacun, où qu’il vive, aujourd'hui plus que jamais.

Émission d'archive diffusée en mars 2020