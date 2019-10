Louis et Zélie à l'école de St Jean-Baptiste de la Salle 2/3

Louis et Zélie Martin ont tous deux suivi leur scolarité à Alençon dans deux établissements ( l'école des Frères des écoles chrétiennes rue de la Fuie des vignes et l'école des soeurs de Picpus, rue de Lancrel) très inspirés par St Jean-Baptiste de la Salle. A l'époque, le catéchisme -très concret et illustré - imprégnait toutes les disciplines.