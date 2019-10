Louis et Zélie à l'école de St Jean-Baptiste de la Salle 3/3

Si Louis et Zélie Martin ont tous deux suivi une scolarité marquée par la pédagogie Lasallienne, leurs familles étaient pourtant très différentes l'une de l'autre. Chez Zélie, une forme de jansénisme régnait où la culpabilité du péché était très forte. Chez les Martin, contrairement aux Guérin, les relations entre parents et enfants étaient placés sous le signe d'un certain romantisme chrétien où les sentiments s'exprimaient librement.