Louis Murat évoque son chemin de foi et les raisons de son engagement dans l'expression de la foi chrétienne.

Son engagement dans l'accompagnement des personnes endeuillées est ici évoqué.

Sa connaissance des familles de Sauvain et des alentours lui donne de vivre très intensément et profondément ces moments ...

La foi en l'Amour, donné à tous en Jésus Christ, lui donne la force de partager une espérance et de vivre une solidarité envers tous !