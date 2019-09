Marie-Christine Bernard, une théologienne monte sur les planches

Quand on est théologienne, monter seule sur scène et interpréter un one woman show consacré à Dieu, il faut le faire ! Cette expérience originale et créative c’est l’aventure dans laquelle s’est lançée Marie-Christine Bernard. Son spectacle "Et si Dieu était laïc ?" est l’aboutissement d’un projet un peu fou qu'elle avait en tête depuis quelques années. Théologienne, coach, écrivain, conférencière, Marie-Christine Bernard met ses talents au service de l’humain et se passionne pour la rencontre de l’autre. Une femme passionnée de Dieu, aussi, qui souhaite dépoussiérer la foi.

Émission diffusée en janvier 2018