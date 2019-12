Martine Thiebaut, préparer Noël avec les familles en grande précarité

Martine Thiebault est responsable de Caribout'chou, un espace destiné aux familles avec des enfants de moins de trois ans, au sein de la maison de la solidarité à Metz. Nous découvrons ce qui l'a conduit à cette mission, et ce qu'elle a changé dans sa vie, et en particulier dans sa manière de préparer et de vivre Noël.