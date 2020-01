Médecin en chef Hugues, répondre présent à celui qui souffre.

Le médecin en chef Hugues Lefort est urgentiste militaire, et chef de la structure des urgences de l'hôpital Logouest. Il nous présente comment a t-il choisi cette spécialité médicale, et comment il concilie un engagement professionnel intense et une vie de famille. Il nous parle aussi de la fragilité humaine comme d'une force à déployer, y compris dans une relation d'équipe entre soignants.