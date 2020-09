Michaël Lonsdale - Une voix, une foi...

Immédiatement des artistes de tous bords, mais aussi des journaux et des chaînes de télévision, lui rendaient hommage, saluant la carrière immense de cet acteur qui avait travaillé avec des personnalités aussi différentes qu'Orson Welles, Luis Bunel, Marguerite Duras ou Louis de Funes. Mais c'est sans doute dans les milieux catholiques que cette perte fut le plus douloureusement ressentie. Pas seulement parce que Michaël Lonsdale avait interprété avec une humanité bouleversante Frère Luc en 2001 dans le film de Xavier Bauvois "Des hommes et des dieux" mais aussi parce qu'on savait qu'il était lui-même profondément croyant. Et qu'il n'hésitait pas à parler ouvertement de ses convictions, traçant ainsi un chemin assez atypique dans le milieu laïque du théâtre et du cinéma. Récement encore, le 16 mai 2019, Michaël Lonsdale, de passage à Liège, avait accepté l'invitation des Dominicains de Liège de répondre, en public, à leurs questions. C'est cet entretien que je vous propose d'écouter dans ce numéro de Perspectives. Les questions étaient posées par le frère Philippe Cochinaux.