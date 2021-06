Mieux comprendre l'Islam - Jean-Luc Blanpain

Le 3 mai dernier, le tribunal du travail de Bruxelles condamnait la STIB pour discrimination fondée sur les convictions religieuses et sur le genre. Ce jugement faisait suite à la plainte d'une femme de confession musulmane qui se disait avoir été discriminée à l'embauche parce qu’elle portait le foulard islamique.

Cette décision a replacé au centre de l'actualité la question de la place de la religion dans notre société, et plus particulièrement de la religion islamique. Une question épineuse au vu des tergiversations toujours en cours des édiles politique sur le fait de savoir s'il faut interjeter appel. Cette affaire m'a rappelé que j'avais en 2016 interviewé sur ces mêmes thématiques Jean-Luc Blanpain qui est prêtre, théologien et islamologue. Dans cette interview nous avons essayé de mieux cerner les différences intrinsèques existant entre le christianisme et la religion islamique mais aussi d'identifier, sans angélisme ni fatalisme, c'est-à-dire avec lucidité, ce qui pourrait constituer un territoire de pensée commun mais aussi ce qui en constitue les limites. C'est cette interview éclairante que je propose aujourd'hui d'écouter dans Perspectives.