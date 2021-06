Naître et devenir - Rencontre avec Sœur Marie et frère Emmanuel Durand

Toujours en chemin, Jésus de Nazareth est maître dans l’art de faire advenir les autres à une nouvelle stature comme sujet. Tandis que certains résistent et s’immobilisent, d’autres émergent et s’élancent.

Jésus lui-même naît, marche et devient. Joseph ou Hérode, la Cananéenne, les fils de Zébédée et leur mère, la femme au parfum, Jésus en prière, les deux Marie et les Onze en mission… ces figures sont interrogées sous l’angle des déplacements et des renversements dans Naître et devenir - La vie conversante de Jésus selon Matthieu (Ed. du Cerf, mai 2021.) Un ouvrage écrit à quatre mains, par une religieuse et un dominicain. Marie de Lovinfosse, Soeur de la Congrégation Notre-Dame de Montréal et nouvelle assistante du doyenné de Liège et Emmanuel Durand, domincain et théologien, sont aujourd'hui les invités de Perspectives.