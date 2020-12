Naître ou ne pas naître - Fabrice Hadjadj

Contexte

En 1973, le philosophe roumain Emil Cioran publiait un recueil d'aphorisme intitulé : De l'inconvénient d'être né. Livre on ne peut plus pessimiste, jouant la carte du néant contre l'existence, cet écrit avait, avec le recul, quelque chose de prophétique En effet, en Occident, naître ne serait-il pas passé de mode? On y enregistre en tout cas une baisse sensible de la natalité. Le nombre d'avortement restant haut et stable. Quand au mystère de la naissance lui-même, il est désormais court-circuité en amont et en aval par les techno-sciences jusqu'à ce qu'un jour peut-être il ne soit tout bonnement remplacé.



Questionnement

Dans une telle situation, on pourrait se demander si la fête de Noël, qui célèbre la nativité de Dieu au sein d'une famille traditionnelle, a encore quelque chose à dire à notre époque. Naître ou ne pas naître, telle est la question de ce nouveau numéro de Perspectives, une question que j'ai voulu poser au philosophe et écrivain français Fabrice Hadjadj.