Ne perdons pas notre latin !

Faut-il en venir au latin pour tous ? On le sait, le Pacte d'excellence a prévu, dans les 3 années à venir, d'étendre l'enseignement du latin, à compter de 2 heures par semaine, à la 2e et à la 3e années secondaire pour tous les élèves, et pas seulement ceux de l'enseignement général. Divine surprise ! Cette mesure annonce-t-elle le retour du latin après des années de désuétude ? Dans l'émission d'aujourd'hui, nous nous intéresserons autant aux vertus de l'apprentissage du latin qu'à l'état de cet enseignement lui-même aujourd'hui en secondaire et à l'université, ainsi qu'au bien fondé de cette entrée du latin dans le tronc commun jusqu'en 3e secondaire. Pour y voir plus clair, nous recevons aujourd'hui Bruno Rochette, professeur de langue et de lettres classiques au département des Sciences de l'Antiquité de l'Université de Liège.