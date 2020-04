Nelly, du Congo Kinshasa au Secours Catholique du Mans

Nelly a quitté le Congo-Kinshasa avec ses trois enfants pour fuir les persécutions politiques subi par son mari. Un mari dont elle n'a plus de nouvelles depuis 2014. Débarquant à Roissy les mains nues et la carte VISA bloquée, c'est au Mans qu'elle s'arrête par hasard, " la première station après Paris... ". A force d'engagement, notamment au Secours Catholique de la Sarthe dont elle est Vice-Présidente, de dévouement au service de l'autre et de foi, Nelly - à bientôt 40 ans - a su trouver sa place en France, et une place pour ses enfants.