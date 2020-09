Ode à Laudato Si

Laudato Si', "loué sois-tu"… Cinq ans après sa publication en 2015, l’encyclique a clarifié et fait bouger les lignes dans l'Église. Elle est l’aboutissement de 800 ans de réflexion, depuis saint François d’Assise, de la bulle de Pie V en 1567 condamnant la corrida comme une "coutume détestable introduite par le démon" à Benoît XVI, en passant par tous les papes post-concile. Elle clarifie une lutte où "tout est lié", qui transforme en un seul combat la lutte contre la VIe extinction de masse, et celle pour atténuer la douleur causée par la morsure de la misère.

Converti au catholicisme la même année, en 2015, Laudato Si' m’a permis d’être fier de cette identité chrétienne, si aisément questionnable à juste titre pour bien des raisons. Ce texte clair, à lire et relire et à mettre en pratique, m’a aidé à trouver une cohérence. À mettre "tout l'Évangile dans toute la vie", comme le souhaitait déjà l’Action catholique dès les années 30. Elle donne un axe clair qui réconcilie les êtres, qui réconcilie science et foi, action politique et vie spirituelle. Elle donne un horizon, un port auquel se rendre (ce qui est tout aussi rare dans la vie privée que dans la sphère publique). Laudato Si' est une boussole pour notre temps, un texte prophétique écrit par un pape prophétique pour qui la Terre et les miséreux sont les premiers à servir. Elle donne une raison de se lever le matin, elle est un outil de dialogue entre tous.

Vous êtes chrétien pratiquant et cherchez un sens à votre engagement ? Laudato Si' approfondira votre cohérence et vous fera avancer sur votre chemin spirituel.

Vous êtes chrétien par le cœur et blessé par l'Église ? Cette blessure est on ne peut plus légitime. J’ose espérer que Laudato Si' puisse être pour vous une petite lueur, une aide pour pousser une porte bien lourde, mais qui pourtant derrière elle renferme LE trésor : le Christ. Ainsi, Laudato Si' peut être une première étape pour retourner vers l’Évangile, vers le Dieu amour qui ne dévoile la sainteté qu’aux tout-petits.

Vous n’êtes pas croyants ou d’une autre religion ? Laudato Si' permet d’entrer en dialogue pour agir ensemble.

Pour tous : elle est donc un texte de référence. Texte décliné dans bien des ouvrages ces derniers temps comme celui de Mahaut et Johannes Hermann, ou celui de Marie-Hélène Lafage, preuve que cet ouvrage a une résonance de plus en plus forte, qui n’ira qu’en s’accentuant.

Nous sommes aujourd’hui à un kairos : c’est-à-dire un moment où il va nous falloir choisir entre un dur combat avec espérance ou un laisser-aller consumériste qui nous mènera à l’abîme. J’ai essayé de choisir mon camp, même s’il faut le rechoisir chaque jour. Il fait ma joie. J’espère qu’il fera la vôtre. Pour vous, pour nos enfants. Laudato Si' propose un christianisme de combat : Espérer. Penser. Agir. Maintenant.