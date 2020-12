Olivier Pons: "Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi"

Père de six enfants, auteur de trois livres, un parcours professionnel éclectique, il semblerait qu'Olivier Pons ait eu "plusieurs vies" comme le disent ses enfants.

Au moins trois vies : une de pilote d'avions, une de marin et une troisième de directeur d'établissement scolaire. Et ce n'est pas fini !

Car Olivier Pons a une vie spirituelle toute particulière qui lui a réservé de belles surprises.



Une enfance les pieds dans l'eau

Une famille nombreuse et chrétienne, très soudée, passant des étés avec une tribu de cousins entre terre et mer sur les rivages du Cotentin.

Voilà les souvenirs d'enfance d'Olivier Pons, avant qu'il ne commence des études scientifiques pour ensuite rentrer à l'école navale.

Quoi de plus naturel pour ce fils d'officier, amoureux de la Manche, d'épouser l'armée et la mer. "C'était assez naturel pour moi de rentrer dans la marine, à la fois officier et marin" dit-il.



Une conversion bouleversante

"Ça a été la douche. Moi qui ne pleurais jamais, j'ai pleuré pendant une semaine, je me suis vraiment senti tout petit, tout pêcheur" décrit Olivier Pons pour parler de sa conversion lors d'une retraite à Châteauneuf-de-Galaure.

Après une vie frivole de jeune officier aux Antilles, le marin va recevoir une parole de Saint-Paul qui va transformer sa vie : "ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi".

"Je me suis rendu compte qu'en moi il y avait le Christ, et que ne ne pouvais pas faire n'importe quoi avec mon corps, avec mon esprit, avec les filles, avec l'argent" raconte-t-il.



Une nouvelle vie auprès des jeunes

Après avoir servi l'État plusieurs années, Olivier Pons, souhaite accomplir un rêve enfoui depuis longtemps dans son coeur: vivre la mission.

Il part donc, avec femme et enfants, en mission auprès des enfants des rues et des jeunes à Madagascar.

Cette mission qu'il qualifie de "noviciat familial" va confirmer son désir de réorienter sa vie professionnelle. À son retour de Madagascar, il devient directeur d'établissement. Au-delà de son métier, Olivier Pons, a le désir de transmettre la joie de l'espérance en écrivant.

Il sort cette année son troisième livre, "Tu appartiens au ciel" aux éditions Salvator.

"Il faut donner aux jeunes l'envie de vivre."