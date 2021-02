C'est un génie évoqué aujourd'hui par Marie-Thérèse Corbillon et Marie-Odile Janier. Enfant du IIème siècle après Jésus-Christ, on peut dire de lui que c'est le premier des Pères de l'Eglise, vénéré par Hilaire de Poitiers ou Ambroise de Milan tout autant que célébré par le Pape Benoit XVI, plus de 1800 ans après sa naissance. Mais qui était vraiment Origène ?